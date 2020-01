Un membru provizoriu al Directoratului Companiei “Transelectrica SA a demisionat

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA informeaza actionarii si investitorii ca, in conformitate cu atributiile sale potrivit prevederilor statutare si legale, Consiliul de Supraveghere a decis,in sedinta din data de 06 ianuarie 2020, numirea in calitatea de membru…

- Consiliul de Supraveghere (CS) al Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a decis luni numirea lui Ciprian Constantin Dumitru, membru PNL Sector 1, in funcția de membru al CS cu mandat provizoriu, pana la data de 29 martie 2020, potrivit unui comunicat, anun'[ MEDIAFAX."Compania…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" a anuntat vineri ca agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a reconfirmat, in data de 19 decembrie 2019, ratingul pe termen lung al companiei, la nivelul celui inregistrat in anul 2018, respectiv "BBB", perspectiva atribuita…

- Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” informeaza ca agenția internaționala de rating de credit Fitch Ratings a reconfirmat, joi, ratingul pe termen lung al companiei, la nivelul celui inregistrat in anul 2018, respectiv "BBB", perspectiva stabila, anunța MEDIAFAX.Totodata,…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza publicul investitor ca, in conformitate cu notificarea lui Sebastian Burduja, inregistrata la nivelul Companiei in data de 17 decembrie 2019, acesta nu mai are, incepand cu data prezentei, calitatea de membru provizoriu…

- Consiliul de Supraveghere al Transelectrica l-a numit pe Catalin Nitu presedinte al Directoratului companiei pe un mandat de 4 luni, cu incepere efectiva din 21 decembrie, potrivit unui comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. De asemenea, Consiliul a ales vineri si noii membri provizorii…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, pentru achizitia de separatoare hidrocarburi ulei pentru platforma betonata in statia Tulcea Vest.Atribuirea a avut loc in data de 3 decembrie 2019, iar 180.713,23 lei este…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza actionarii si investitorii ca, in conformitate cu atributiile statutare si legale, Consiliul de Supraveghere intrunit in sedinta in data de 02.12.2019: minus; a ales in functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere…