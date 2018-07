Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 2 a decis ca fostul director al SRTv, Alexandru Sassu, si fostul ministru al Agriculturii, Decebal Traian Remes ,sa ii plateasca europarlamentarului Monica Macovei daune morale de 6.000 de euro."Admite in parte cererea de chemare in judecata. Obliga paratul Sassu Alexandru…

- PNL Braila va organiza un referendum pentru demiterea primarului din Braila, Marian Dragomir, liberalii acuzand ca edilul vrea sa deturneze fondurile primariei, a anunțat liderul organizației liberale, Alexandru Danaila. La strangerea de semnaturi va participa și Ludovic Orban.Citește și:…

- O acțiune de salvare de vieți omenești s-a transformat intr-un coșmar pentru cei care au intervenit. Salvamarii sunt chemați in judecata de un turist nemulțumit ca a fost scos din apa, acum doi ani, intr-una dintre cele mai negre zile de pe litoral.

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca atunci cand a depus la Parchet sesizarea impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camarei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a consultat cu "cativa apropiati care au cunostinte de Drept" si ca seful statului nu are nicio legatura cu acest demers, PSD…

- Senatorul PNL Florin Citu comenteaza ironic ultimele declaratii ale membilor PSD facute dupa ce presedintele PNL Ludovic Orban a depus plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila si a lui Liviu Dragnea, spunand ca acestia doar se victimizeaza. Citu spune ca "este suparat foc” acelasi PSD care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus la Parchetul General o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Liderul PNL o acuza pe Viorica Dancila de inalta tradare, prezentarea cu rea credinta de informatii presedintelui Romaniei, uzurparea functiei si divulgarea de informatii secrete…