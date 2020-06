Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Vrancea, Daniel Morosanu, a absolvit Liceul „Simion Mehedinti” Vidra, iar luni dimineata a participat la proba scrisa de Limba si literatura romana, fiind printre cei peste 500 de absolventi de liceu din judet din promotiile anterioare inscrisi la examen, scrie Adevarul.

- Ocupat mai mult cu cariera politica in ultima perioada, Daniel Morosanu, care a acces pana in cercurile inalte ale actualei puteri politice, a inteles ca fara o diploma de Bacalaureat nu are sanse foarte mari sa spere la o functie superioara. In varsta de 42 de ani, Morosanu a luat loc luni…

- Motiunea simpla „Guvernul PNL dupa Grinda se cunoaste!”, impotriva ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, a fost doar citita, marti, in plenul Camerei Deputatilor, urmand sa fie dezbatuta la o alta data, deoarece ministrul Ion Stefan nu a putut fi prezent in Parlament, scrie…

- Mai mulți tineri focșaneni au mers la sediul PNL Vrancea sa depuna cereri de inrudire cu ministrul Lucrarilor Publice, Ion Ștefan, pentru a obține un loc de munca. Tinerii au reacționat astfel fața de ceea ce a devenit o politica de partid și de stat in cadrul PNL, in special la nivelul organizației…