Un membru din staff-ul lui Mike Pence, testat pozitiv pentru coronavirus

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, motiv pentru care zborul cu care Pence urma sa ajunga vineri in statul Iowa a fost intarziat si unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air Force 2 au fost debarcate, potrivit…

- Continua speculatiile pe marginea starii de sanatate a liderului nord-coreean Kim Jong Un. Acesta ar fi suferit o operatie la inima, iar China a trimis medici care sa ii verifice sanatatea. Potrivit The Guardian, deplasarea echipei de medici are loc in contextul rapoartelor neclare despre…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, sambata, ca statele Texas si Vermont vor permite unor afaceri sa-si redeschida portile de luni, in timp ce Montana va incepe sa ridice restrictiile de vineri, relateaza Reuters. "Continuam sa vedem un numar de semne pozitive ca virusul a trecut…

- Indicii bursieri de pe Wall Street au inregistrat, luni, cel mai grav declin consemnat dupa 1987, iar indicele S&P 500 a inchis la cel mai redus nivel din decembrie 2018, investitorii fiind ingrijorati ca pandemia de coronavirus este un oponent prea puternic fata de capacitatea de lupta a bancilor centrale,…

- In America, numarul total al deceselor cauzate de COVID-19 a ajuns la 11. Miercuri a fost anuntat cel de-al 11-lea deces, fiind vorba despre o femeie in varsta din Placer. Celelalte zece cazuri sunt in Washington. In total, in America au fost confirmate 150 de cazuri de coronavirus. 46 dintre…

- Perioada medie de incubatie a noului coronavirus este de cinci pana la sapte zile, iar cea maxima de 14 zile, a anuntat, miercuri, la Beijing, Du Bin, presedintele ramurii de ingrijire a pacientilor critici din cadrul Asociatiei Medicale Chineze. Du Bin a declarat totodata ca, desi in provincia…

- Oficialii companiei Samsung au confirmat ca au inchis temporar o fabrica din orasul sud-coreean Gumi dupa ce un angajat a fost depistat cu coronavirus. Pe langa faptul ca a inchis fabrica pana pe 25 februarie, Samsung a transmis ca le-a cerut si colegilor celui infectat sa ramana in izolare.…