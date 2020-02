Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati luni, marti si miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, scrie digi24.ro. Ministrul Apararii Nicolae Ciuca este primul membru al Cabinetului Orban II care a fost avizat pozitiv, luni, in comisiile reunite…

- Parlamentul se intruneste la jumatatea saptamanii viitoare Foto cdep.ro Parlamentul se va reuni pe 29 ianuarie, în sedinta comuna, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin, au decis luni, 20 ianuarie, Birourile Permanente…

- Decizie de ultim moment a președintelui. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni ca a trimis Parlamentului solicitarea de a convoca sesiune extraordinara pentru asumarea raspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Potrivit sefului statului, sesiunea ar…

- Mutarea camerei superioare a Parlamentului britanic in orașul York este unul dintre lucrurile pe care guvernul le ia in considerare pentru a ridica nivelul in anumite parți ale Marii Britanii, a spus presedintele Partidului Conservator, James Cleverly, relateaza Reuters.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca va transmite luni Parlamentului scrisoarea privind asumarea raspunderii pentru proiectul alegerii primarilor in doua tururi, mentionand ca PNL nu sustine acest sistem de alegeri pentru a-si apara primarii in functie. "PNL a sustinut alegerea primarilor in…

- Executivul a luat decizia, in sedinta de joi, de a-si asuma raspunderea in fata Parlamentului pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi, a anuntat premierul Ludovic Orban. Totodata, premierul a anuntat ca alocatiile se vor dubla de la 1 august 2020. „In urma cu peste doi ani de…

- Guvernul ar urma sa decida joi daca iși angajeaza raspunderea in fața Parlamentului pentru alegerea primarilor și a șefilor de consilii județene in doua tururi sau daca va da o ordonanța de urgența.