Stiri pe aceeasi tema

- Matan Meir (38 de ani), membru al echipei de producție a serialului israelian de succes Fauda , a fost ucis, in timp ce se afla la datorie in Gaza, scrie presa israeliana. In urma publicarii decesului rezervistului FDI, o avalanșa de condoleanțe a inundat conturile de socializare israeliene. „Avem inima…

- Un membru al echipei de filmare a dramei Netflix "Fauda", Natan Meir, a fost ucis in actiune in Gaza, potrivit unui anunt facut pe contul de Facebook al serialului, informeaza News.ro.Matan Meir era rezervist in Batalionul 697 al Brigazii 551 din Israel. "Suntem abolut devastati sa impartasim…

- Lumea filmului este din nou in doliu. Actorul Tyler Christopher , cunoscut pentru rolurile sale din „General Hospital” si „Days of Our Lives”, a murit la doar 50 de ani. Actorul s-a stins in casa sa din San Diego, SUA, in urma unui „eveniment cardiac”, relateaza presa americana. „Aceasta veste a fost…

- Conform presei din Albion, Prințul și prințesa de Wales au fost vazuți facand un tur al sediului Colegiului Eton cu tanarul moștenitor in iunie, ceea ce a starnit speculații daca George va merge sau nu la aceeași școala ca tatal sau William și unchiul Harry. Aceleași publicații spun ca Kate Middleton…

- Actrița principala din seria Fauda, in lacrimi in timp ce vorbește despre razboiul dintre țara sa și gruparea islamista Hamas. Rona-Lee Shimon, sau Nurit, așa cum o știu cei care au urmarit seria, este ingrozita de ceea ce se intampla acum in Israel. Aceasta spune ca nu și-a imaginat niciodata ca va…

- Franta isi va retrage soldatii din Niger, in urma loviturii de stat din iulie din aceasta tara din Africa de Vest, a declarat duminica, intr-un interviu televizat, presedintele Emmanuel Macron, care a spus, de asemenea, ca ambasadorul francez va reveni la Paris in urmatoarele ore, relateaza Reuters.…

- La inceputul acestei saptamani, Franța a luat hotararea de a opri vanzarea modelului de telefonie iPhone 12, fabricat de Apple, iar asta in urma nivelului ridicat de radiatii, mai exact peste pragul admis. Dupa verificari amanunțite, compania a luat o decizie. Anunțul a fost facut, in urma cu puțin…

- Prof. dr. Constantin Balaceanu Stolnici, membru de onoare al Academiei Romane s a stins astazi din viata la varsta de 100 de ani. Anuntul a fost facut pe Facebook de Universitatea Ecologica Bucuresti al carei presedinte de onoare era. "La 20 august a.c. a plecat dintre noi cu aceeasi serenitate cu care…