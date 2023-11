Ionuț Lupescu a prefațat duelul dintre Israel și Romania, care-i poate duce pe „tricolori” la Campionatul European 2024. Israel - Romania are loc sambata, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV Fostul mijlocaș al Generației de Aur spune ca este increzator in șansele Romaniei de a merge la EURO 2024 și ii sfatuiește pe „tricolori” sa joace pragmatic in meciul cu Israel. ...