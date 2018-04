Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat inceputul sfarsitului misiunii lor antijihadiste in Siria, insa pretedintele american Donald Trump pare sa fi cedat pentru moment presiunilor consilierilor si aliatilor sai, renuntand la o retragere a trupelor americane, relateaza AFP, conform news.ro.”Misiunea miltara…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de…

- Acuzatiile de amestec rusesc in alegerile americane sunt "gogosi", sustine seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, sambata, la o zi de la inculparea a 13 cetateni rusi pentru presupusa lor interferenta in alegerile prezidentiale americane.

- Temerile americane asupra initiativei europene de aparare si tensiunile dintre Statele Unite si Turcia in Siria arunca o umbra asupra reuniunii ministeriale a NATO care are loc miercuri si joi la Bruxelles, riscand sa puna la incercare unitatea Aliantei, scrie AFP.

- Rusia va incerca sa se implice in alegerile partiale americane din 2018 si va continua campania de raspindire a informatiilor false dusa impotriva SUA si a aliatilor sai, arata datele unui raport emis, marti, de serviciile secrete din SUA citat de The Associated Press.

- Deputatul PSD Oana Florea a depus, luni, in plenul reunit al Parlamentului, juramantul in calitatea de membru al Comisiei pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii, conform Agerpres.Plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat saptamana trecuta propunerea ca parlamentarii…

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a imbracat de 21 de ori tricoul naționalei Irlandei și a inscris un gol pentru echipa sa, a fost diagnosticat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune din partea…