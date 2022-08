Un mega-potop poate lovi California. Cel mai scump dezastru natural din istoria SUA se apropie

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Occidentul nu poate oferi lumii propriul model de viitor si ca, in prezent, se formeaza o noua ordine mondiala, o alternativa la lumea unipolara existenta pana acum, o noua ordine mondiala care va fi, spune el, ‘mai justa si mai orientata social’,…

- In zilele noastre ii privim cu admiratie pe David Popovici sau Robert Glinta pentru performantele reusite in bazinele lumii, dar cu un secol in urma, un timisorean a dat tonul in natatia mondiala si a ridicat stacheta in permanenta pentru sportivii ce aveau sa ii urmeze. Peter Johann Weissmuller, sau…

- Golden State Warriors a castigat titlul de campioana a NBA pentru a saptea oara in istoria sa si a patra oara in cele sase finale disputate in ultimele opt sezoane, dupa ce s-a impus cu 103-90 in fata formatiei Boston Celtics, joi, in deplasare, in meciul al saselea al finalei ligii profesioniste nord-americane…

- ​Uruguayanul Darwin Nunez (Benfica Lisabona) s-a inteles cu FC Liverpool in privinta termenilor personali ai unui contract. Atacantul poate deveni cel mai scump transfer al cormoranilor, noteaza presa internationala.

- Scoala romaneasca pierde elevi pe banda rulanta. Anul acesta se inregistreaza cei mai putini absolventi de liceu care sustin examenul de Bacalaureat de la Revolutie incoace. Expertii spun ca trebuie vazut in ce masura este vorba despre copii care nu mai vin la scoala si in ce masura e vorba despre „sindromul…

- Astazi se scrie istoria in Marea Britanie - Regina Elisabeta a II-a aniverseaza 7 decenii de la urcarea pe tron. La Londra, s-a incheiat fastuoasa parada militara dedicata celei mai longevive domnii din istoria Regatului Unit. Suverana a asistat la evenim

- Meci mare in fotbalul romanesc, sambata, 28 mai, de la 20.30. Dinamo, echipa care n-a retrogradat niciodata in toata istoria (clubul a fost inființat pe 14 mai 1948), risca sa-și pateze imaginea, la capatul unui sezon chinuitor, in care a avut deseori nevoie de masca de oxigen pentru a putea respira…

- Inca din anii ‘90, școli, universitați, campusuri din Statele Unite au fost țintele unor atacuri armate. Majoritatea teroriștilor au fost tineri, elevi sau studenți. De obicei, armele erau procurate de la parinți sau bunici, iar in unele cazuri, aceștia au fost omorați de fiii sau nepoții care voiau…