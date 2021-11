Stiri pe aceeasi tema

- Serialul rusesc „Muntele Mortii: Misterul Diatlov/ Dead Mountain: The Dyatlov Pass Incident”, care are in centru unul dintre marile mistere ale secolului XX, sursa de conspiratii si scenarii care oscileaza intre KGB, experimente militare, Yeti si extraterestri, va fi disponibil pe platforma TIFF…

- Filmul animat „Flee” si drama „The Worst Person in the World”, premiate intre altele la festivalurile Sundance si Cannes, sunt propunerile Danemarcei si Norvegiei pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2022, conform news.ro „Flee”, regizat…

- Cea de-a 12-a editie a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest isi propune sa aduca in premiera publicului romanesc cele mai importante si premiate filme ale anului, adaptandu-se conditiilor sanitare astfel incat sa ofere un acces la filme in conditii de siguranta si confort.

- Organizatorii celei de-a 29-a editii a Festivalului International de Film de Scurt-metraj Alter-Native, care va avea loc in perioada 29 septembrie - 3 octombrie, la Targu Mures, au anuntat ca, pe langa cele 40 de filme de productii care vor intra in programul de concurs, pe parcursul evenimentului…

- Regizoarea neozeelandeza Jane Campion, care a revenit cu un lungmetraj și la Festivalul Internațional de Film de la Veneția dupa o pauza de 12 ani, a declarat ca miscarea #MeToo seamana cu „sfârsitul apartheidului” pentru femei, informeaza Reuters. Jane Campion, care a prezentat…

