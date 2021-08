Un medicament uzual este testat ca tratament împotriva formelor agresive de cancer de sân Se pare ca exista dovezi care arata ca aspirina ajuta la prevenirea anumitor tipuri de cancer. De asemenea, acest medicament pe care oamenii il folosesc adesea ar reduce riscul de raspandire al cancerului in organism. Aspirina ar putea ajuta la tratarea formelor agresive de cancer de san, susțin mai mulți cercetatori britanici, care au pornit un studiu pentru a dovedi daca, intr-adevar, medicamentul ieftin și disponibil pe scara larga ar putea funcționa pentru pacienții cu cancer mamar atunci cand este combinat cu imunoterapie. Potrivit The Guardian, studiul finanțat de programul Breast Cancer… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

