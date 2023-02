Stiri pe aceeasi tema

- Un antidiabetic face furori pe reteaua sociala TikTok, unde hashtagul #Ozempic a acumulat peste 500 de milioane de vizualizari, datorita proprietatilor sale care ajuta la slabit, fenomenul provocand tensiuni in aprovizionare si ingrijorand medicii, transmite vineri AFP, informeaza Agerpres. Fii…

- REȚINUT… Autorul falselor amenințari cu bomba din Piața Traian și de la Liceul “Mihail Kogalniceanu” din Vaslui a fost identificat de polițiștii vasluieni. Este vorba despre un elev de 16 ani, pasionat de informatica, dar care nu exceleaza la invațatura. Acesta a inceput sa-și puna planul diabolic la…

- Un tanar din Suceava a fost prins drogat la volan, dupa ce a depașit neregulamentar mașina poliției, intr-o zona unde era interzisa depașirea pe linia continua. Potrivit polițiștilor, tanarul avea 21 de ani și era din Campulung Moldovenesc. Acesta a fost testat cu etilotestul, rezultand fiind negativ.…

- Ionuț Silviu Stan, primarul comunei Albeni, din județul Gorj, nu a fost lasat, joi, 5 ianuarie, sa intre in sediul primariei de catre salariații instituției, care au sesizat poliția. Primarul Ionuț Silviu Stan a vrut sa se intoarca la primarie, dupa ce, in vara trecuta, a fost arestat preventiv in cadrul…

- ȘOC… Bataia cumplita incasata de consilierul Ginel Lefter in seara de 17 decembrie i-a adus moartea. Ginel Lefter, de 44 de ani, și-a dat ultima suflare in secția ATI Reanimare a spitalului barladean. Medicii au depus tot efortul pentru a-l salva, insa loviturile barbare, aplicate cu levierul de agresori,…

- Un barbat de 86 ani, care s-a ratacit in extravilanul comunei Sipote a fost gasit de polițiștii ieșeni. „Astfel, ieri, 08 decembrie a. c., politistii din cadrul Sectiei nr. 8 Politie Rurala Harlau au fost sesizati despre faptul ca barbatul a plecat, inca de la primele ore ale diminetii la cimitirul…

- DIFICIL… Unul dintre cei mai apreciați medici veterinari din zona Huși, dr. Liviu Botez, trece prin momente dificile intrucat, spun apropiații sai, urmeaza sa suporte o intevenție chirurgicala grea și are nevoie de oameni care sa doneze sange pentru el. Provocarea este cu atat mai mare cu cat medicul…