- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat un medicament injectabil al Eli Lilly pentru imbunatatirea controlului glicemiei in sange la adultii cu diabet zaharat de tip 2, care poarta numele de marca Mounjaro, transmite Reuters, informeaza News.ro. Fii la…

- Riscul de a muri din cauza cancerului de prostata este mai mare la barbatii supraponderali, potrivit unui studiu publicat joi, care insa nu stabileste o legatura fiziologica directa intre aceste doua fenomene, relateaza AFP. Studiul, publicat in revista BMC Medicine, este de o amploare fara precedent…

- O femeie care a fost imobilizata la pat mai mult de un an a reusit sa mearga datorita unui implant electronic care i-a reactivat nervii spinali, relateaza EFE miercuri. Sistemul a fost dezvoltat de o echipa de cercetatori de la centrul NeuroRestore din Elvetia condusa de neurochirurgul Jocelyne Bloch,…

- Combinația de anticorpi monoclonali cu acțiune prelungita Evusheld de la AstraZeneca neutralizeaza subvariantele Omicron, arata un studiu de laborator. Sunt primele date care analizeaza impactul terapiei asupra subvariantelor Omicron. AstraZeneca a declarat luni ca Evusheld, combinație de anticorpi…

- Președintele rus, Vladimir Putin, ar putea ramâne fara Botox din cauza sancțiunilor impuse Rusiei de catre companiile mondiale farmaceutice. În anunțurile care au aparut în presa de afaceri, s-a spus ca o serie de producatori de medicamente, printre care Eli Lilly and Company,…

- Rezultatele unui studiu efectuat de cercetatorii israelieni a demonstrat ce eficiența ar avea o a patra doza de vaccin anti-Covid pe baza de ARN mesager in randul persoanelor sanatoase. Cercetarea a fost publicata, miercuri, in New England Journal of Medicine, potrivit Agerpres. Imunizarea cu doza a…