- O noua taxa in factura de energie: CfD. O vor plati și proprietarii de panouri fotovoltaice, care consuma din producția proprie O noua taxa in factura de energie: CfD. Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a pus la punct legislația secundara aferenta viitoarei “contribuții CfD”, o…

- Consiliul Concurenței și Protecția Consumatorului din Italia au anunțat demararea unei investigații privind modul in care Google obține consimțamantul utilizatorilor pentru a „lega” activitatea acestora intre diferitele sale servicii pentru construirea unui profil personal pentru reclame, susținand…

- Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat miercuri o crestere medie, incepand cu 1 iulie, de 19% a tarifelor reglementate de distributie a gazelor naturale aplicabile consumatorilor de gaze naturale beneficiari ai serviciului de distributie, care reprezinta aproximativ 10 lei/MWh distribuit.…

- Romania primește cele mai multe fonduri europene din regiune prin Fondul pentru Modernizare. Uniunea Europeana a transmis Romaniei o prima tranșa de aproape 1,1 miliarde de euro, inclusiv pentru investițiile aferente Mecanismului Contractelor pentru Diferența (CfD), promovat de Ministerul Energiei.…

- Expertii dintr-un comitet consultativ american au recomandat luni autorizarea unui nou tratament impotriva maladiei Alzheimer, dezvoltat de compania farmaceutica Eli Lilly, deschizand astfel calea spre o decizie favorabila a autoritatilor sanitare din Statele Unite, informeaza AFP, relateaza Agerpres.…

- Alegerile europarlamentare din Țarile de Jos nu au oferit un invingator clar. Potrivit rezultatelor sondajelor prezentate dupa inchiderea urnelor, partidele pro-europene sunt in fața extremei dreapta.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a comentat acțiunile de urmarire penala desfașurate astazi de ofițerii Centrului Național Anticorupție in biroul unui angajat ANRE. Autoritatea de reglementare in domeniul energiei a menționat ca instituția manifesta deschidere și conlucrare deplina…

- SCHIMBAREA LA FAȚA… In urma cu 11 ani, cițiva profesori ai Universitații București catalogau Negreștiul drept cel mai sarac oraș din Romania și, implicit, din Uniunea Europeana. Ca principal argument, se aducea in discuție numarul mic de angajați care locuiesc in acest oraș, dar și perspectivele de…