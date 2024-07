Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a dat unda verde comercializarii unui nou tratament impotriva Alzheimer, care incetineste evolutia bolii, dezvoltat de laboratorul american Eli Lilly, transmite AFP.

- Agentia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a dat unda verde comercializarii unui nou tratament impotriva Alzheimer, care incetineste evolutia bolii, dezvoltat de laboratorul american Eli Lilly.

- Cum funcționeaza programul AIProgramul poate determina, cu o acuratețe de 78,5%, daca o persoana cu deficiențe cognitive ușoare va ramane stabila sau va dezvolta demența in urmatorii șase ani, conform Rador Radio Romania.Acest instrument utilizeaza tehnici de recunoaștere a vorbirii și inteligența artificiala…

- Un nou tratament impotriva maladiei Alzheimer, dezvoltat de compania farmaceutica Eli Lilly, este considerat eficient de un grup de experți reuniți la solicitatea FDA (Agenția americana penru alimente și medicamente) din SUA. Cei 11 experți independenți, din cadrul unui comitet consultativ, reuniti…

- Expertii dintr-un comitet consultativ american au recomandat luni autorizarea unui nou tratament impotriva maladiei Alzheimer, dezvoltat de compania farmaceutica Eli Lilly, deschizand astfel calea spre o decizie favorabila a autoritatilor sanitare din Statele Unite, informeaza AFP, relateaza Agerpres.

- Compania Pfizer a decis sa incheie intelegeri in peste 10.000 de procese in legatura cu riscurile de aparatie a cancerului in urma medicamentului ZANTAC. In 2020, Agentia pentru Medicamente si Alimente din Statele Unite a cerut companiei sa retraga medicamentul si versiunile sale generice de pe piata,…

- Cafeaua a fost intotdeauna o bautura de baza dimineața și la pranz, timp de decenii. Daca sunteți un devotat al cofeinei, pot exista unele cazuri in care consumul unei cești de cafea decofeinizata este o opțiune mai oportuna, scrie thestreet.com. Ar putea fi in timpul pranzului sau al cinei, daca sunteți…

- Terapia genetica este viitorul. In urma cu cateva zile, Agenția americana a medicamentelor a anunțat ca a aprobat un nou tratament pentru o tulburare de sangerare genetica rara. Aparține companiei Pfizer și este prima terapie genetica a companiei care a primit autorizația in Statele Unite. Noul medicament…