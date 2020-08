Stiri pe aceeasi tema

- Activiștii pentru drepturile consumatorilor de la organizația non-profit Public Citizens au facut un apel catre Gilead Sciences sa testeze/studieze potențialul unei substanțe ”inrudite” cu Remdesivirul in tratarea COVID-19, noteaza The Guardian. Este vorba despre un antiviral folosit pentru tratarea…

- Romania va beneficia de o cantitate de 25.157 flacoane Veklury (Remdesivir), in trei tranșe, pentru tratarea pacienților cu COVID -19 eligibili, in cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare. Astfel, in data de 7 august 2020, țarii noastre ii vor…

- Compania Gilead Sciences și Comisia Europeana (CE) au ajuns la un acord important care va asigura, in urmatoarele luni, furnizarea medicamentului Veklury (remdesivir), prima opțiune de tratament antiviral aprobat pentru tratarea COVID – 19, pentru pacienții din statele Uniunii Europene și ai Marii Britanii.…

- Gilead Sciences a stabilit pretul unei serii de tratament antiviral remdesivir la 2.340 de dolari pe pacient, pentru tarile bogate, si a convenit sa trimita aproape toata productia medicamentului in Statele Unite, in urmatoarele trei luni, transmite Reuters, conform news.ro.Pretul tinta este…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a autorizat, joi, ca antiviralul Remdesivir sa fie folosit pentru tratarea pacientilor afectati de Covid-19, potrivit AFP, anunța news.ro."Remdesivir este primul medicament contra Covid-19 care este recomandat pentru autorizare in UE", a transmis intr-un…