- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara le administreaza bolnavilor cu COVID-19 un nou medicament antiviral, Favipiravir, care ajuta la eliminarea mai rapida din organism a noului coronavirus si amelioreaza simptomele infectiei provocate de SARS-CoV-2, informeaza Agerpres.

- Starețul manastirii Partoș, parintele Varlaam, cunoscut ca ”Padre”, s-a stins din viața, in noaptea de luni spre marți, la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara. Preotul era internat dupa ce a fost diagnosticat ca fiind infectat cu coronavirus. Anunțul a fost facut,…

- Incepand de astazi, in laboratorul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Doctor Victor Babeș” din Timișoara, se pot realiza, cu ajutorul aparatului Real Time PCR testele pentru depistarea gripei. Unitatea sanitara a primit primele kit-uri necesare prelucrarii automatizate a probelor.…

- Bolnavii cu leziuni grave ale aparatului respirator au o șansa in plus in lupta cu boala. „Plamanul artificial” este, de multe ori, ultima șansa in cazul acestor pacienți. „Plamanul artificial” este folosit și in lupta cu Covid-19. Pacienții de la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase…