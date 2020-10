Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAE Iulia Matei va participa marti la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, care se va desfasura la Luxemburg, potrivit Agerpres.Conform MAE, pe agenda de discutii figureaza un schimb de opinii in pregatirea reuniunii Consiliului European din 15 - 16 octombrie si o…

- Autoritatile turce ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, informeaza Bloomberg citand surse din apropierea acestui dosar, anunța AGERPRES.Guvernul de la Ankara va anunta o revizuire "semnificativa" a descoperirii…

- Tatal fostului capitan al AS Roma, Francesco Totti, a murit, luni, la spitalul Lazzaro Spallanzani din Roma, din cauza Covid-19, anunța MEDIAFAX.Tatal lui Francesco Totti, Enzo, avea 76 de ani, scrie agenția ANSA. Enzo Totti a fost internat la spitalul Spallanzani din Roma in urma cu cateva…

- Colegiul Național „Aprily Lajos” din Brașov trece in urmatoarele 14 zile la scenariul roșu de funcționare, iar localitațile cu incidența cumulata de peste 1,5 la mia de locuitori vor fi integrate in sistemul RO-ALERT, a decis vineri CJSU, potrivit Mediafax.Comitetul Județean pentru Situații…

- Un medicament antimicrobian utilizat impotriva ulcerelor stomacale si a infectiilor bacteriene s-a dovedit promitator in lupta impotriva noului coronavirus la finalul unor teste realizate pe animale, au anuntat luni oameni de stiinta din Hong Kong, informeaza AFP. Studiul a fost realizat pentru a se…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca starea de sanatate a lui Liviu Dragnea se deterioreaza pe zi ce trece, in pușcarie. El acuza faptul ca in cazul lui Dragnea nu se aplica hotarari definitive și irevocabile și este supus la abuzuri.Citește și: BUBUIE rata infectarilor…

- Izolarea are efecte neurologice serioase, atrage atenția profesorul neurochirurg Vlad Ciurea. In special persoanele varstnice trebuie sa iasa afara sa socializeze, pentru stimularea creierului și a imunitații. In aceasta perioada, au aparut situații frecvente in care mai multe persoane sufera de tulburari…