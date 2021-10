Un medicament antidepresiv scade riscul de spitalizare a pacianților Covid 19 Un antidepresiv ieftin folosit pentru tratarea tulburarii obsesiv-comulsive ajuta la scaderea probabilitatii ca pacientii cu COVID-19 cu risc ridicat sa necesite spitalizare sau observatie medicala prelungita, sugereaza un studiu clinic amplu publicat in The Lancet, conform Business Insider. Medicamentul, fluvoxamina, a fost prescris pentru a trata tulburarile obsesiv compulsive timp de aproape 30 de ani, dar cercetatorii au inceput sa-l analizeze cu mai multa atentie la inceputul pandemiei, pe baza capacitatii sale de a reduce inflamatia, cu speranta ca ar putea ameliora raspunsul violent al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

