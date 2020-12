Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi dintre cei sase pacienti transferati de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la spitalul mobil de la Letcani au murit, a anuntat duminica managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf.Parascheva” din Iasi, dr. Carmen Dorobat. „Din cei sase pacienti veniti de la Spitalul Judetean Piatra Neamt am…

- Cei șase pacienți transferati de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la Spitalul Mobil de la Letcani din Iași sunt in continuare in stare grava. Medicii spun ca starea de sanatate a acestora nu s-a imbunatațit de la momentul transferului „Starea pacientilor este in continuare grava”, a afirmat managerul…

- Trei dintre cei sase pacienti transferati de la Spitalul de Urgenta din Piatra Neamt la spitalul suport COVID de la Lețcani sunt in stare critica, a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. Unitatea mobila de la Letcani are locuri, dar nu are si personal, asa ca s-a…

- Numarul infectarilor crește, nevoia de oxigen este mare și cadrele medicale impreuna cu managerii de spitale cauta noi soluții pentru ca toți pacienții cu COVID-19 sa poata primi ingrijiri medicale. Se mai fac ultimele verificari pentru stația de oxigen de la Secția exterioara de la Lețcani pentru a…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași susțin ca simptomatologia pacienților COVID-19 care ajung in grija lor s-a schimbat considerabil fața de primele luni ale pandemiei. Ei susțin ca tot mai mulți pacienți se prezinta la spital cu probleme digestive, iar pierderea mirosului și gustului…

- La fel ca și ceilalți pacienți, persoanele internate și confirmate cu COVID-19 au putut sa voteze in cadrul scrutinului, daca au facut cerere pentru urna mobișa. Au fost luate insa masuri speciale de protecție, astfel incat cei care au mers cu urna s-au echipat special, pentru a evita infectarea. La…

- Aproximativ 80 de pacienti cu COVID-19 internati in spital au votat la Iasi, fiind utilizata urna mobila, potrivit news.ro.La spitalul de Boli Infectioase din Iasi au votat aproape 30 la suta dintre bolnavii diagnosticati cu Covid-19. "Dintre cei peste 150 de pacienti internati, 41…

- Șapte copii, cu varste intre 3 luni și 15 ani, sunt internați in Iași fiind depistați pozitiv la testul COVID-19. Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, a explicat sambata la Digi24 ca singurul care a avut simptome este cel mai mic dintre copii, cel in varsta de trei luni.…