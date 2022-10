Un medic stomatolog turdean a murit azi, subit!

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, un barbat de de circa 50 de ani a murit dupa ce un tractor s-a rasturnat peste el, intr-o zona impadurita din zona localitații Pata. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la fața locului, insa, in ciuda eforturilor depuse de aceștia, barbatul a fost declarat decedat.…

- Jucatorul turdean Alex Misaraș a parasit echipa Viitorul Pandurii Targu Jiu. Fundașul central turdean a jucat 4 ani la clubul din Targu Jiu. Noua sa destinație este Zimbrul Chișinau, din Republica Moldova. Alex Misaraș nu a jucat deloc in acest sezon in Liga 2, iar in sezonul precedent a adunat doar…

- Avocatul turdean Alb Traian este acuzat ca terorizeaza familia unei femei cu care a avut o relație. Femeia este farmacista in Cluj și in plangere a detaliat momentele de teroare prin care a trecut. Conform site-ului Gazeta de Cluj, „femeia a depus o plangere impotriva avocatului pe care il acuza de…

- Un tanar de 25 de ani a fost protagonistul unui accident extrem de violent, pe Calea Moților din Cluj-Napoca, dupa ce bolidul sau s-a infipt intr-un stalp de pe marginea șoselei. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, puțin dupa ora 6.00, iar șoferul a murit pe loc. Viteza cu care circula era foarte…

- Dorel Mihașan este un turdean foarte activ pe rețelele sociale, postarile sale aratand diverse probleme care exista prin oraș, dand astfel exemplu de civism la cele mai inalte cote. Cea mai recenta sesizare de acest gen face referire la gramezile de deșeuri din construcții care se arunca pe malul Arieșului,…

- Un barbat a fost oprit de poliția rutiera noaptea trecuta la Turda pe strada Narciselor. Acesta emana halena alcoolica iar oamenii legii i-au solicitat sa sufle in etilotest dar a refuzat. A refuzat sa sufle atat in fiola cat și testarea la o unitate medicala respectiv recoltarea de probe biologice…

- Un turdean este acuzat de inșelaciuni cu bilete de avion, dupa ce ar fi țepuit mai multe persoane pe internet, anunța bzc.ro. Poza actului de identitate al celui pe numele caruia s-a solicitat trimiterea banilor, a fost publicat pe un grup de Facebook. „Buna ziua! Cunoaște cineva individul acesta? Fac…

- Pe arhimandritul Teofil l-ai putea caracteriza in cateva cuvinte-cheie, ce-i definesc personalitatea: calugar, preot, duhovnic, stareț. Mai nou, aș adauga și demnitatea de paroh cu care a fost investit de curand de intai-statatorul Episcopiei Ortodoxe Romane a Spaniei și Portugaliei. Turdean nascut…