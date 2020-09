Stiri pe aceeasi tema

- Un medic stomatolog din statul american Alaska a fost condamnat la 12 ani de inchisoare pentru comiterea a 46 de infractiuni. El ar fi facut anestezii de mii de ori fara a avea competențe in acest sens, a incurcat dintii pe care trebuia sa-i trateze si stabilea tratamente greșite.

- Un fost medic stomatolog care a fost filmat in timp ce extragea dintele unui pacient in timp ce statea pe un hoverboard a fost condamnat la 12 ani de inchisoare, conform unui comunicat emis de guvernul statului american Alaska, relateaza CNN.

- Australianul acuzat ca a ucis 51 de persoane, in martie 2019, in doua moschei din Christchurch, in Noua Zeelanda, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, fara drept la eliberare conditionata, anunta BBC.

- Australianul acuzat ca a ucis 51 de persoane, in martie 2019, in doua moschei din Christchurch, in Noua Zeelanda, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, fara drept la eliberare conditionata, anunta BBC.

- Barbatul responsabil pentru atacurile armate asupra a doua moschei din Christchurch, Brenton Tarrant, a fost condamnat la inchisoare pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat conditionat dupa uciderea a 51 de musulmani, in 2019, in Noua Zeelanda, anunta agentiile internationale de presa, citate de…

- Alte 3 persoane au decedat de Covid-19. Printre victime se numara și Zinaida Popușoi, asistenta medicala in varsta de 67 de ani, care pana in luna martie curent activa la Spitalul Raional Orhei.