Un medic și un ambulanţier, prinşi în timp ce primeau bani pentru vaccinare fictivă. Rețeaua funcționa din vară Un medic de familie din Dolj, un ambulantier si o persoana care actiona ca intermediar au fost prinsi in flagrant de politistii DGA, dupa ce au primit bani pentru vaccinarea fictiva a unei persoane. Anchetatorii spun ca, din august anul trecut, acestia faceau parte dintr-o grupare care a eliberat unui numar mare de persoane certificate […] The post Un medic și un ambulantier, prinsi in timp ce primeau bani pentru vaccinare fictiva. Rețeaua funcționa din vara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

