- Cei mai multi sufereau si de alte boli cronice, insa pe lista celor opt apare si o asistenta medicala de 46 de ani din judetul Botosani, care nu avea alte afectiuni. Numarul persoanelor bolnave de COVID 19 care au murit in Romania se ridica la 1296. Din cele 19 mii 669 de cazuri de persoane […] Sursa…

- De asemenea, 45 de persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu virusul Covid-19, iar 46 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, potrivit datelor DSP Mureș. Totodata, pana la aceasta data, 246 persoane au fost declarate vindecate și externate in județul Mureș. Direcția…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.384 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania,…

- In Romania au fost confirmate 10.635 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, potrivit ultimelor cifre oficiale anunțate de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit repartizarii numarului de cazuri pe județe, cele mai multe raman in Suceava, unde infectarile cresc. Situația din Maramureș prezentata…

- A crescut numarul cazurilor de Covid-19 de la ISU Galați. Alți cinci angajați au fost testați pozitiv cu virusul Sars Cov-2, bilanțul din cadrul instituției ajungand la noua. Totodata, 45 de angajați se afla in izolare la domiciliu.

- O ancheta epidemiologica este in desfasurare la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Galati pentru a fi identificati toti contactii militarilor diagnosticati cu COVID-19 si pentru a se stabili care este sursa infectarii.

- 13 sunt din Spitalul Clinic Județean de Urgența, 7 de la Serviciul de Ambulanța Brașov, doua – de la Spitalului Municipal Codlea, alte doua – de la Spitalul Militar Regina Maria. O asistenta medicala a si decedat in urma infectarii. Datele au fost centralizate de Federația „Solidaritatea Sanitara” pe…

- Sala Sporturilor va fi pregatita pentru a deveni centru medical de tratare a cazurilor mai puțin grave de coronavirus, dar care necesita totuși supraveghere medicala, astfel incat unitațile spitalicești sa nu fie suprapopulate și sa se ocupe de cazurile cele mai grave. Reprezentanții Primariei Brașov…