Doua cadre medicale din Drobeta Turnu Severin au fost reținute pentru 24 de ore. Este vorba despre o femeie de 32 de ani, medic in cadrul Secției Obstretica – Ginecologie a Maternitații din Drobeta Turnu Severin și o alta femeie, de 45 de ani, asistenta in cadrul aceleiași unitați. Acestea sunt cercetate pentru infracțiunea de vatamarea fatului, dupa ce, in luna februarie a acestui an, o tanara familie de polițiști, din Strehaia, a trecut printr-o drama: copilul lor a murit chiar inainte sa fie nascut, in timp ce mama se afla in travaliu. „Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reținut…