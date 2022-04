Un medic și o asistentă din Ucraina s-au căsătorit printre ruinele din Harkov Anastasia și Anton, un cuplu ucrainean, și-au celebrat nunta in mijlocul ruinelor din Harkov. Ceremonia a avut loc la metrou, iar martori le-au fost colegii de la centrul umanitar la care lucreaza amindoi, dar și oameni care locuiesc chiar acolo, in subteran. Cei doi au sarbatorit in strada, unde și-au facut fotografii. Mireasa a purtat o geaca de piele neagra și a avut pe cap o coronița cu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Anastasia și Anton, un cuplu ucrainean, și-au celebrat nunta in mijlocul ruinelor din Harkov. Fotografiile facute de ei printre cladiri bombardate și mașini incendiate au devenit virale. Ceremonia a avut loc la metrou, iar martori le-au fost colegii de la centrul umanitar la care lucreaza amandoi, dar…

- Anastasia și Anton, un cuplu ucrainean, și-au celebrat nunta in mijlocul ruinelor din Harkov. Fotografiile facute de ei printre cladirile bombardate și mașinile incendiate au devenit virale, potrivit BBC. Maria Avdeeva, director de cercetare la Asociația de experți europeni, a declarat ca a participat…

- Imediat dupa ce au spus ”DA”, cei doi s-au fotografiat in orașul distrus de bombardamente. Mireasa lucreaza intr-un spital oncologic și a ales sa se tunda cheala in semn de solidaritate cu pacientele pe care le trateaza. Proaspeții miri au ales sa ramana in Ucraina pentru a-i trata pe cei care sunt…

- In Ucraina se mai produc si evenimente fericite. Doi oameni care, pana la inceputul razboiului, nu aveau in comun decat domeniul in care activeaza s-au casatorit civil intr-o statie de metrou din Harkov, transformata in adapost antiaerian. Anastasia și Anton, un cuplu ucrainean, și-au celebrat nunta…

- Anastasia și Anton, un cuplu ucrainean, și-au celebrat nunta in mijlocul ruinelor din Harkov. Fotografiile facute de ei printre cladiri bombardate și mașini incendiate au devenit virale, scrie digi24.ro.

- Au facut cunostinta la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, iar acum si-au unit destinele. Este vorba despre un cuplu de medici ucraineni, care sunt voluntari in orasul Harkov si ajuta cetatenii aflati in dificultate.

- Anastasia și Anton, un cuplu ucrainean, și-au celebrat nunta in mijlocul ruinelor din Harkov. Fotografiile facute de ei printre cladiri bombardate și mașini incendiate au devenit virale.Ceremonia a avut loc la metrou, iar martori le-au fost colegii de la centrul umanitar la care lucreaza amandoi, dar…

- Bombardamentele ruse au distrus complet Iakovlivka, o asezare cu 600 de locuitori din regiunea Harkov, in estul Ucrainei, potrivit procuraturii generale din oras, citata de Suspline TV, informeaza joi EFE. Yakivlivka : appears to have been an air strike . Death toll now at least 4. pic.twitter.com/odi9guvafW…