- Un numar de 14 pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt in prezent internati la Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dintre care 7 sunt cadre medicale, a declarat, miercuri, conducerea institutiei. Potrivit directorului medical, dr. Rosu Matyas, doi dintre pacienti prezinta semne de pneumonie,…

- Un numar de 29 de pacienti aflati in carantina, de duminica, la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa confirmarea primului caz de coronavirus in randul personalului medical, au fost externati, testele acestora fiind negative, a anuntat, vineri, conducerea institutiei. „29 de pacienti…

- Un numar de 60 persoane, dintre care 39 de pacienti si 21 de cadre medicale, sunt izolate in sectiile Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe dupa ce unul dintre angajati a fost diagnosticat cu COVID-19, au anuntat duminica, intr-o conferinta de presa, reprezentantii conducerii institutiei.…

- Protejarea cadrelor medicale, aflate in prima linie de lupta impotriva noului coronavirus, este unul dintre obiectivele principale ale autoritatilor sanitare din judetul Covasna, a declarat luni, managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert. Acesta a mentionat ca…

- Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe a anuntat ca, incepand de duminica, a introdus triajul epidemiologic al pacientilor, iar de luni, programul cu publicul al Policlinicii va fi redus. „In contextul epidemiologic la nivel national, incepand de astazi (duminica n.r.)…

- Testele efectuate de Institutul „Matei Bals” din Bucuresti releva ca pacientul internat zilele trecute la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa ce s-a intors din Italia, nu este infectat cu noul coronavirus. „Va informam ca in cazul pacientului din Sfantu Gheorghe, internat si izolat…

- La Secția de Urgențe a Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” Sfantu Gheorghe, in intervalul 30 decembrie 2019- 6 ianuarie 2020 s-au prezentat un numar de 879 pacienți, in cazul a 221 de persoane fiind nevoie de internare. In perioada de raportare, la secția de specialitate a…

- Doua cazuri de traumatisme produse de petarde s-au inregistrat perioada 31 decembrie 2019- 3 ianuarie 2020, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” Sfantu Gheorghe. Potrivit unui comunicat de presa emis in urma cu cateva minute de catre Spitalul…