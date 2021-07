Stiri pe aceeasi tema

- Campania de informare asupra vaccinarii anti-COVID in Romania nu a reușit sa convinga persoanele indecise, iar din acest punct de vedere poate fi considerata un eșec, a declarat la Digi24 Radu Țincu, medic de Terapie Intensiva-Toxicologie la Spitalul Floreasca din București. Potrivit acestuia, faptul…

- Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV) a anunțat marți, 6 iulie, ca 16.705 persoane s-au imunizat in ultimele 24 de ore. Numarul este in foarte ușoara creștere fața de ziua precedenta cand s-au prezentat 16.455 de persoane, dar sub media de 20.000 a saptamanii trecute.Marți, Valeriu Gheorghița afirma…

- Libertatea a aflat ca persoanele cu arsuri de la Petromidia au peste 50 de ani și au fost evaluate la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Constanța, avand arsuri pe 40%, respectiv 30% din suprafața corpului. Spitalul Floreasca din Capitala și-a dat acceptul pentru ca ambii sa fie…

- Joi a devenit operațional primul centru de vaccinare drive-thru din Capitala. Inca de la ora 08.00 dimineața șoferii au venit pentru a se vaccina. UPDATE. O suta de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in primele doua ore de la deschiderea centrului drive-thru din Piata Constitutiei, a declarat…