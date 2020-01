Un medic român este acuzat că a agresat sexual 18 paciente. Explicaţie halucinantă în faţa poliţiştilor Judecatorii din Franta au respins in data de 23 ianuarie solicitarea de eliberare a unui medic acuzat de agresiuni sexuale asupra pacienților, in zona Saint-Malo (vestul Franței), relateaza actu.fr. Medicul roman, recrutat in 2015 pentru a-și practica meseria intr-un sat din zona Saint-Malo, se afla in detenție inca din decembrie 2019, fiind suspectat de agresiune sexuala asupra mai multor pacienți, uneori foarte batrani. Potrivit anchetatorilor citati de stiridiaspora.ro, profitand de meseria sa, romanul a recurs la gesturi total neadecvate. La sfarșitul anului 2019, o batrana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

