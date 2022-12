Un medic român atenționeză părinții: „Dacă continuăm tot aşa, pentru unii copii Moşul va purta halat” Un medic de familie sibian ii avertizeaza pe parinți și cere insistent protejarea copiilor, in aceasta perioada dominata de viruși periculoși. Medicul le recomanda parintilor si dascalilor sa nu insiste ca cei mici sa participe la serbarile de final de an, daca sunt bolnavi. Numai așa se pot opri epidemiile de viroze, atat de prezente in prezent. „Daca continuam tot asa, pentru unii copii, Mosu’, in loc de costumul rosu, barba si tolba va purta halat, masca si stetoscop iar “cadourile” vor fi sub forma de siropuri, spray-uri si recomandari”, a scris, luni, pe Facebook, medicul de familie Egri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

