Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Sibiu, confirmat cu coronavirus, care a suferit o fractura la nivelul piciorului, a mers la UPU Sibiu pentru a cere ajutor. Medicul ortoped de garda a refuzat sa acorde ingrijiri pacientului infectat cu SARS-CoV-2, deși unitatea medicala in care lucreaza este spital Covid.

- Un barbat din Sibiu, confirmat cu COVID-19, care a suferit o fractura la nivelul piciorului, iar dupa o saptamana a avut complicatii, a mers la UPU Sibiu pentru a cere ajutorul medicilor. Chemat, medicul ortoped de garda a refuzat sa acorde ingrijiri unui bolnav infectat cu SARS-CoV-2.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu pornește de la momentul in care președintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistul Dan Tapalaga de ce la Neamț a dat vina imediat pe cei de la PSD, in schimb la Sibiu, acolo unde avem cea mai ridicata rata de infectare din țara, nu gasește vinovatul politic.…

- Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a revenit la munca dupa o perioada de 17 zile de izolare, dupa ce s-a expus la noul coronavirus. Gestul sau de a nu se testa dupa revenire a surprins, insa, mai multa lume. Motivul pe care acesta l-a explicat este plauzibil, dar multe persoane il judeca pentru…

- Crește rapid și numarul cadrelor medicale confirmate pozitiv. In secția de Neurologie a Spitalului Județean din Buzau, 9 cadre medicale au fost infectate cu SARS-CoV-2. Laurențiu Gabora era maseur acolo. In urma cu doua saptamani a fost confirmat cu coronavirus iar infecția i-a invadat tot…

- Brancardier din Neamț care i-a fracturat piciorul unui pacient in 2014 nu poate fi pedepsit pentru neglijența in serviciu, intrucat fapta sa nu este prevazuta de legea penala, a decis Curtea de Apel Bacau, conform Adevarul. La un an de la incident, barbatul a murit din cauza unor complicații. Decizia…

- Raluca și Pepe au fost casatoriți timp de 8 ani, iar acum, cei doi au decis sa o ia pe drumuri separate, deși pareau ca formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Recent, invitata in emisiunea online de pe YouTube pe care o modereaza soțul ei, Raluca a facut o serie de confesiuni neșteptate. „Aș…

- La 74 de ani, Mircea Lucescu a avut curajul sa incerce o noua provocare si a preluat clubul Dinamo Kiev. Iar rezultatele sunt excelente in prima parte a sezonului. Echipa sa este pe primul loc in Ucraina, cu 20 de puncte dupa primele opt etape. Patru mai multe decat cea mai mare rivala, Sahtior Donetk.…