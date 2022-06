Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Valentin Uritescu a murit sambata, 18 iunie , la varsta de 81 de ani, dupa o lupta grea cu o boala generativa. In urma lui au ramas soția sa, Valerie Uritescu și fiul sau Bogdan Uritescu, actor la randul sau. Puțini sunt insa, cei care știu povestea de dragoste dintre regretatul actor și soția…

- Duminica dimineața, in jurul orei 9:00, Secția 9 Poliție Rurala Șcheia a fost sesizata prin „112” cu privire la faptul ca o femeie a fost agresata fizic de soț. Din verificarile efectuate a rezultat faptul ca o femeie in varsta de 75 ani a fost agresata de catre soțul sau de 80 de ani, femeia […] The…

- O noua veste tragica! Un medic stomatolog, care a fost dat disparut zilele trecute, a fost gasit de curand fara viața. Trupul neinsuflețit al barbatului in varsta de 40 de ani a fost descoperit de oamenii legii intr-o padure din Satu Mare. Ce s-a intamplat, de fapt, și cum s-a ajuns la o asemenea tragedie!

- Soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski face dezvaluiri din propria familie. Olena Zelenski a declarat ca incearca sa fie sincera cu cei doi copii ai sai in legatura cu conflictul militar din Ucraina și cu separarea de tatal lor. Femeia in varsta de 44 de ani a declarat ca Oleksandra, in varsta…

- Emmanuel Macron (44 de ani) ii datoreaza succesul politic si sotiei sale, Brigitte (69 de ani), alaturi de care traieste o poveste de dragoste impresionanta, inceputa inca din copilaria politicianului. Astfel, Emmanuel Macron nu avea decat 15 ani si era elev atunci cand a cunoscut-o pe Brigitte Trogneux,…

- Și-a pastrat centura de campion WBC al greilor​ dupa ce l-a invins prin KO pe Dillian Whyte, iar la finalul partidei a afirmat ca meciul de sambata a fost ultimul din cariera sa. Putina lume crede insa ca pugilistul britanic a pus manușile in cui, chiar și soția acestuia fiind sceptica.

- Alec Baldwin, in varsta de 63 de ani, și soția Hilaria, in varsta de 38 de ani, dezvaluie ca așteapta al șaptelea copil, o „surpriza” la cinci luni dupa accidentul tragic de pe platourile de filmare ale peliculei ”Rust”. „Copilul care va veni pe lume este un punct foarte luminos in viața noastra”, a…