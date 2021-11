Stiri pe aceeasi tema

- 42 persoane au decedat de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați.

- Ministerul Sanatații anunța ca mii de flacoane de Remdesivir au fost distribuite in aproape 100 de spitale din Romania. Medicamentul este folosit in tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2 cu forme medii de boala. Ministerul Sanatații anunța marți, prin intermediul unui comunicat de…

- Primarul comunei Stanesti, Ionel Michiu, a decedat, vineri dimineata, la un spital de boli pulmonare din judet unde era internat de doua zile cu o forma severa a infectiei cu SARS-CoV-2, au anuntat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Valcea. Potrivit DSP, primarul din Stanesti era nevaccinat…

- Familia rapsodului Petrica Moise este decimata de Covid-19. Artistul de muzica populara s-a stins, pe 2 octombrie, rapus la varsta de 74 de ani de Covid-19. La doar cateva zile, fiica cea mica a artistului, Lia Moise (in varsta de 51 de ani), a murit si ea, tot din cauza virusului nemilos.

- Tragedia continua in familia cantaretului banatean Petrica Moise. Dupa ce saptamana trecuta artistul a pierdut lupta cu COVID-19, marti a murit si fiica lui, Lia Moise, la doar 51 de ani. Lidia Moise, fiica cunoscutului cintaret de muzica populara Petrica Moise, ea insasi interpreta de romante, era…

- 38,9% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, in saptamana 20-26 septembrie, in Bucuresti si in judetele Timis, Cluj, Ilfov si Iasi, a informat, miercuri, Institutul National de Sanatate Publica. 74,7% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate anti-COVID,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a povestit, vineri seara, la Digi24, ca a fost sunat in cursul nopții de comandantul pompierilor de la Bistrița care l-a anunțat despre decesul unui subofițer de 44 de ani, care nu era vaccinat și care a facut o forma grava de COVID. Șeful…

