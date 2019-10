Potrivit autoritatilor americane, care se bazeaza inclusiv pe certificatul emis de Biroul de medicina legala din New York, cauza decesului lui Epstein, care a murit in celula sa in august 2019, in care magnatul se afla in asteptarea unui proces pentru trafic sexual cu minore, a fost sufocarea prin spanzurare.

Insa patologul Michael Baden, fost medic legist in New York, a dezvaluit pentru un program al postului de televiziune Fox si preluat de numeroase companii mass-media locale, ca Epstein prezenta pe trup o serie de leziuni 'complet neobisnuite pentru cei care se spanzura si care survin…