- O bucata de carne gatita in unt se topește in gura, daca ții cont de cateva sfaturi simple. Chef Joseph Hadad a dezvaluit secretul care face friptura suculenta și gustoasa. Este vorba despre cantitatea de unt care se adauga pentru a face preparatul perfect.

- Este o supraviețuitoare a cancerului, a indurat moartea unei fiice și a divorțat, pe vremea cand avea aproape 70 de ani. Este parte din povestea de viața a unei femei, de profesie medic, in varsta de 102 ani. Deși trecuta de centenar, ea inca lucreza și face sport zilnic.

- Radu a implinit in urma cu cateva luni varsta de 20 de ani, o varsta la care tinerii ca el iși fac planuri de viitor,... The post Radu, tanarul aradean diagnosticat cu tumora cerebrala, a fost operat de un medic din Franța appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Minelli a vorbit despre cum a ajuns sa se bucure de succesul rasunator pe care il are in prezent. Celebra artista și-a dezvaluit secretul și a spus tot ce face ea pentru ca sa fie fericita cu cariera pe care o are. Iata ce declarații a facut cantareața!

- La 109 de ani, Vincent Dransfield inca se plimba cu mașina prin oraș, in fiecare zi, pentru a-și face cumparaturile sau a-și lua pranzul. Locuiește in Little Falls, New Jersey, inca din 1945.

- Un veteran de 106 ani din SUA a spus ca secretul longevitații sale este simțul umorului. Veteranul celui de-al doilea razboi mondial, Bill Monfort, in virsta de 106 ani, care locuiește in Tampa, Florida, SUA, a dezvaluit propriile secretele simple ale unei vieți indelungate. Barbatul și-a sarbatorit…

- Cum gestioneaza Puya și Melinda certurile in cuplu. Artistul a dezvaluit care este „secretul” casniciei lor de durata și cum reușesc sa se ințeleaga atat de bine, lucru pe care l-au demonstrat din plin și la America Express.

- Regina Elisabeta a fost unul dintre cei mai iubiți șefi de stat, nu doar atat in Regatul Unit, cat și pe plan mondial. Ea a fascinat lumea, atat prin calitațile ei de suveran, dar și pe plan personal, deși un simbol al monarhiei, regina fiind admirata de oameni de rand, de pe tot globul, noteaza […]…