Un medic german este acuzat că a vaccinat 20.000 de persoane împotriva COVID cu un ser dezvoltat de el Un medic din Germania se confrunta cu acuzații penale, dupa ce ar fi vaccinat nu mai puțin de 20.000 de persoane contra coronavirus, dar folosind un ser propriu, dezvoltat chiar de el. Circa 200 de persoane stateau la coada duminica, 28 noiembrie, in fața centrului de vaccinare improvizat, cand poliția a intervenit și l-a inchis, […] The post Un medic german este acuzat ca a vaccinat 20.000 de persoane impotriva COVID cu un ser dezvoltat de el appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

