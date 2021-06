Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din orașul german Bobingen, Augsburg, din landul Bavaria, a fost concediat de la un centru de vaccinare dupa ce a vaccinat impotriva COVID-19 copilul de 9 ani. Tatal fetei a facut plangere la poliție. Medicul este cercetat sub suspiciunea de vatamare fizica rezultata din neglijenta, iar membrii…

- Un doctor din orasul german Augsburg (sud) a fost concediat de la un centru de vaccinare si a fost adus in fata instantei dupa administrarea unui vaccin impotriva coronavirus la un copil cu varsta de 9 ani, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Politia a declarat marti ca au fost deschise proceduri impotriva…

- Primul barbat, respectiv a doua persoana, din lume care a fost vaccinat anti-Covid cu Pfizer-BioNTech a murit de o boala care nu are legatura cu coronavirusul, relateaza BBC.Bill Shakespeare, în vârsta de 81 de ani, a primit primul sau vaccin Covid în decembrie la Spitalul Universitar…

- Jos Hermans, in varsta de 96 de ani, a primit o doza de vaccin Pfizer la sfarșitul anului 2020 El a devenit celebru dupa ce a fost prima persoana care s-a imunizat in Belgia Prima persoana care s-a vaccinat anti-COVID in Belgia a murit, scrie La Voix du Nord. Jos Hermans, un barbat in varsta de 96 de…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a fost vaccinat marti impotriva COVID-19 cu serul de la AstraZeneca, cerand oamenilor sa aiba incredere in vaccinuri dupa ce mai multe tari au limitat utilizarea AstraZeneca din cauza cazurilor rare raportate de formare de cheaguri de sange, relateaza…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, in varsta de 65 de ani, a fost vaccinat joi impotriva Covid-19 cu o prima doza de vaccin AstraZeneca-Oxford, dupa ce Germania a decis sa rezerve acest produs persoanelor in varsta de peste 65 de ani, anunta presedintia germana, relateaza AFP. Gestul vine…