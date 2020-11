Stiri pe aceeasi tema

- Un medic internist din Carei a transmis un mesaj disperat, spunand ca ce traiește acum in spital e "iadul pe Pamant", scrie Adevarul, care a preluat postarea doctorului, de pe pagina de Facebook a acestuia.De aproape trei ani medic specialist interne la Spitalul Municipal din Carei, Alexandru Sava a…

- Un medic specialist in boli interne, de la Spitalul Municipal Carei, aflat in prima linie in lupta cu COVID, trage un semnal de alarma in ce priveste situatia sa in contextul pandemic. Dr. Alexandru Sava spune ca se simte coplesit de cazurile COVID pe care le trateaza in spital, este singur si cere…

- Virusul ucigaș nu ocolește pe nimeni, indiferent ca este actor, medic, tata de medic sau alte funcții importante in stat. Din pacate, oricine poate contacta noul coronavirus, și pana sa realizeze cu adevarat ca este infectat, poate fi tardiv. Cel mai recent caz este cel al Simonei Carniciu, medic specialist…

- Pana astazi, 26 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 81.646 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In judetul Satu Mare au fost confirmate cu coronavirus, un numar de 18 persoane. 36.286 pacienți au fost declarați vindecați și 9.911 de pacienți asimptomatici…

- In ultimele 24 de ore au fost 825 de cazuri noi de COVID-19, din doar 6.460 de teste efectuate la nivel național. Astfel, pana pe data de 24 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate in total 79.330 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Cele patru județe cu zero cazuri:In ultimele…

- 21 de angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Somes“ (ISU) Satu Mare au fost infectati cu COVID-19. Anuntul a fost facut astazi de purtatorul de cuvant al institutiei, Bianca Timis, potrivit Agerpres. „Sunt 21 de cazuri. 12 cazuri sunt la Negresti-Oas si 9 cazuri de la Satu Mare. S-au…

- Zece cazuri de COVID-19 au fost confirmate la sectia de pompieri din orasul Negresti Oas, a declarat pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Somes” Satu Mare, Bianca Timis. “Zece cazuri sunt confirmate la Sectia de Pompieri Negresti Oas. S-au luat toate masurile…

- "Veni cu salvarea si nici macar nu i se face o injectie de calmare, sta in dureri de nu se mai poate. Nu se poate asa ceva" , a declarat sotia barbatului. Citeste si: Avertismentul infiorator al unui medic ATI. Ce cosmar ii asteapta pe romanii cu COVID-19 care vor avea nevoie de TERAPIE INTENSIVA…