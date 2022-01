Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost retinute miercuri, 12 ianuarie, in urma celor 25 de perchezitii efectuate in Neamt si Iasi de politistii Directiei Generale Anticoruptie, in cadrul unui dosar privind infractiuni de fals si coruptie in legatura cu obtinerea in mod ilegal a unor certificate care sa ateste vaccinarea…

- Cinci persoane au fost retinute, miercuri, in urma celor 25 de perchezitii efectuate in Neamt si Iasi de politistii Directiei Generale Anticoruptie, in cadrul unui dosar privind infractiuni de fals si coruptie in legatura cu obtinerea in mod ilegal a unor certificate care sa ateste vaccinarea anti-COVID-19.…

- Politistii anticoruptie din Neamt au efectuat, miercuri, 12 ianuarie, 25 de perchezitii la domiciliile unor persoane suspectate de infractiuni de fals si coruptie avand drept miza obtinerea unor certificate de vaccinare anti-Covid. Vizati sunt medici si asistente medicale, din Neamt, dar si din Iasi,…

- Polițistii de frontiera din cadrul Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Raionului Riscani, au efectuat percheziții la banuiți de elaborare și vinzare a certificatelor Covid-19 falsificate. In rezultat au fost depistate și ridicate 32 de consimțaminte pentru acord la imunizare impotriva…

- Grupul Holcim Romania continua lupta impotriva Covid-19 și vine din nou in sprijinul spitalelor din comunitațile locale, cu o sponsorizare de 730.000 de euro. Astfel, 19 de spitale Covid și suport – Covid din județele Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brasov, Cluj, Dambovița, Dolj, Iași, Neamț, Prahova, Timiș…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata ca la acest moment in tara sunt disponibile pentru pacientii cu COVID 37 de paturi libere de ATI, din care 3 in Bucuresti. “In data de 20 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.708 de paturi de ATI…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri, ca in tara sunt disponibile, pentru pacientii cu COVID-19, 27 de paturi libere de ATI. Cele mai multe dintre acestea sunt in judetul Vrancea – 7, cate 3 fiind in judetele Harghita, Neamt si Tulcea, cate doua in Constanta, Iasi si Vaslui, cate unul…

- Oamenii par mai incurcati si confuzi ca niciodata. Pe strazile din Baltati, cei care s-au vaccinat de COVID se vaccineaza si cu serul antigripal, restul nu vor sa auda de ace pana nu se lamuresc ce se intampla cu pandemia, ca pana la urma „toate-s o raceala". Foarte multe persoane insa confunda vaccinul…