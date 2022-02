Un medic din Iași a rămas fără 15.000 de euro, după ce a beneficiat de serviciile sexuale ale unei prostituate O femeie de 24 de ani din județul Vaslui, care iși atragea clienții prin anunțuri online, a furat din locuința unui medic din Iași 15.000 de euro. Aceasta a hotarat sa-i ia banii dupa ce doctorul a recompensat-o pentru serviciile prestate cu 500 de euro pentru fiecare intalnire. Proxenetul care a instruit-o pe tanara sa acționeze a ajuns in pușcarie, in timp ce femeia a fost condamnata cu suspendare, relateaza Libertatea. Acum un an de zile, un doctor ieșean reclama la poliție ca i-au fost furați din locuința 15.000 de euro. A indicat și faptașul: o lucratoare sexuala. Acesta le-a spus polițiștilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

