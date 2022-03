Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 9 martie, mamele refugiate din Ucraina, copiii acestora, dar si alte persoane care se afla in acest moment la Asezamantul filantropic Sfantul Cuvios Arsenie cel Mare din municipiul Constanta, au primit mucenici moldovenesti. Potrivit preotului Claudiu Banu, "toti rezidentii Asezamantului,…

- Incepand cu ora 00.00 inceteaza TOATE restricțiile, precum și restrangerea sau interzicerea unor activitați, cum ar fi obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice, restrangerea sau interzicerea organizarii și desfașurarii de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor…

- Romania permite transportarea containerelor moldovenești de marfuri din portul Constanța, fara autorizații speciale. Ca urmare a situației din Ucraina, mai multe containere cu destinația Republica Moldova, care urmau sa ajunga in porturile ucrainene au fost redirecționate spre portul Constanța. Punctul…

- Mircea Lucescu a aterizat in Romania in noaptea dintre vineri, 25 februarie, și sambata, 26 februarie, in jurul orelor 02.00. Antrenorul Dinamo Kiev a plecat impreuna cu staff-ul echipei de fotbal, din zona de conflict armat din capitala Ucrainei. IL Luce a fost rezervat in declarații. Ce s-a intamplat.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, joi, ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina și niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa. Președintele a mai spus ca Romania este in permanenta legatura cu aliații și partenerii din NATO, din Uniunea Europeana și…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va efectua vineri o vizita in Romania. Acesta va merge alaturi de președintele Klaus Iohannis intr-o vizita la Baza Militara Mihail Kogalniceanu din județul Constanța, unde vor ajunge la noapte cei 1.000 de soldați americani detașați de Washinton din Germania…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, sustine ca Romania este pregatita sa faca fata unui aflux de migranti dinspre Ucraina, precizand ca tara noastra are pregatite acele tabere de migranti, are echipamentele necesare pentru a alimenta cu energie electrica locurile respective, dar si pentru a asigura…

- Benzina și motorina au atins valori record la prețul pe litru in Romania, dupa ce inceputul de an a adus noi creșteri semnificative. In prezent, potrivit datelor Peco-online.ro , prețul mediu al benzinei la data de 25 ianuarie era de 6,59 lei pe litru, in timp ce prețul mediu al motorinei era de 6,52…