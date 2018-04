Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, va prezenta raportul despre activitatea DNA și va face propunerea “concreta” legata de Laura Codruța Kovesi joi, la ora 18.00, la Ministerul Justiției. Anunțul a fost facut luni de ministrul justiției, pe contul sau de Facebook. “Raport privind activitatea manageriala…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a prezentat, joi, pe contul de Facebook, o sinteza a catorva dintre cele mai flagrante minciuni spuse de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in conferința de presa susținuta miercuri seara. Intr-un scurt film, GIP demonteaza cu argumente și documente neadevarurile…

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. In opinia sa, tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- Like-urile date de un judecator, pe Facebook, pot fi privite și ca antepronunțare, atrage atenția jurnalista Adina Anghelescu – Stancu, intr-un editorial publicat pe “Lumea Justiției”. Jurnalista explica și motivele pentru care un like al magistratului Ana Maria Tranca, de la Curtea de Apel București,…

- 85% dintre banci afirma ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform unui raport publicat de companuia de consultanța EY. Decizia bancilor de a investi in tehnologie in urmatorii trei ani este in principal motivata de obiectivul acestora de…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…