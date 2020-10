Stiri pe aceeasi tema

- Un medic pediatru din Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" care a suferit duminica un anevrism cerebral si s-a stins din viata salveaza vieti chiar si dupa moarte. Femeia se afla internata la Spitalul de Neurochirurgie de la sfirsitul saptamanii trecute. Doua transplanturi…

- "Este prevazut acest lucru in ordinul comun, parintele poate lua aceasta decizie, sa invete copilul de acasa in sistem online in anumite situatii: daca prezinta copilul vreo boala care s-ar putea agrava prin faptul ca venind la scoala ar putea lua virusul, fie in momentul in care in familie exista…

- In urma cu mai bine de un an, un preot greco-catolic din orasul Ludus, Valer Sorin Russu, a initiat "Proiectul Kenya – apa pentru oamenii desertului", in cadrul caruia, lunar, o cisterna de apa cumparata din banii colectati de la luduseni ajungea in desertul Chalbi din Kenya. Treptat, proiectul s-a…

- De la inceputul pandemiei, 474 de persoane tratate de Covid-19, s-au solidarizat in lupta contra infecției, asigurand 1630 doze de plasma, pentru pacienții cu forme grave și extrem de grave de noul tip de coronavirus.

- Este apelul medicilor de la Spitalul Victor Babes din Timisoara, unde toți cei patru bolnavi de COVID-19 aflați la granita dintre viata si moarte, care au fost tratați cu plasma donata de alți pacienti...

- Un cititor al Digi24.ro, vindecat de Covid, a vrut sa ajute și sa doneze plasma cu anticorpi pentru tratamentul altor romani aflați in spitale. Ne-a scris insa ca s-a lovit de mai multe obstacole in demersul sau, inclusiv de unul financiar. Mai exact i s-a spus ca trebuie sa plateasca, și inca o suma…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a fost invitat in aceasta seara la emisiunea Jurnalul de Seara, de la Digi24, moderata de Cosmin Prelipceanu, vorbind despre cazul infectarii cu COVID-19 al Andreei Esca.