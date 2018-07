Un medic din Arad a cerut să devină brancardier… Motivul e halucinant! Dupa 30 de ani de activitate, un medic de familie din Arad vrea sa iși schimbe meseria și sa se faca brancardier. (Console si accesorii gaming) Doctorul și-a depus deja dosarul pentru a participa la concurs și a anunțat ca, prin gestul sau, dorește sa atraga atenția asupra faptului ca in sistemul medical romanesc exista diferențe […] The post Un medic din Arad a cerut sa devina brancardier… Motivul e halucinant! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Candidatura medicului de familie Adrian Darabantiu la unul din cele opt posturi de brancarider scoase la concurs de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad a fost respinsa. Medicul se aștepta sa fie respins, insa nu din motivul avansat de comisie. Doctorul a decis sa candideze pentru un post de…

Un medic de familie din Arad și-a depus dosarul de angajare pe post de brancardier la Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU), el afirmand ca a luat aceasta decizie din cauza salariului, care ar fi mult mai mare fața de ce-l pe care-l obține acum, dupa 31 de ani de experiența și mii de oameni tratați.

