- Lampa scialitica din sala de operatii a Spitalului Judetean de Urgenta Brasov a fost inlocuita dupa 44 de ani, fiind pusa in functiune in acelasi an in care a fost dat in folosinta si spitalul, scrie pe pagina sa de Facebook medicul chirurg Dan Grigorescu, seful Sectiei de chirurgie plastica.

- Seful sectiei de Chirurgie Plastica si Reconstructiva al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, Dan Grigorescu, spune ca lampa din sala de operatie a fost inlocuita dupa 44 de ani. ”Asta este viteza modernizarilor din spitalele de stat romanesti”, scrie medicul.

- ”31 martie. Spitalul Judetean Ploiesti, Centru primiri urgente. O batrana adusa cu ambulanta si lasata in sala de asteptare. Orele trec fara ca personalul medical sa-i acorde atentie. Cineva ii da o banana batranei, apoi niste tineri ii aduc o sticla cu apa minerala si un pahar de plastic si o ajuta…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de catre reprezentantii Casei Nationale de Pensii, conducerea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca a dispus reanalizarea dosarului medical al pacientei Farcas Elena-Marinela. "Comisia Superioara intrunita…

- Pacientul, un barbat in varsta de 79 de ani a fost internat cu bronho pneumonie. Ulterior, el a fost transferat la sectia de chirurgie a Spitalului Judetean din Cluj. A fost operat de hernie hiatala. A stat la terapie intensiva 11 zile pentru ca incizia nu se vindeca. Medicii legisti urmau sa constate…