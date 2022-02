Stiri pe aceeasi tema

- Jos Beek, un doctor ginecolog specializat in tratamentele de fertilitate, a lucrat la spitalul Elisabeth din Leiderdorp, acum parte din spitalul Alrijne, intre anii 1973 și 1998. Beek a murit in 2019.Scandalul s-a declanșat dupa ce o organizație care descopera cine sunt parinții biologici ai celor care…

- Aproximativ 20 de femei din Olanda au ajuns sa aiba un copil cu medicul ginecolog la care au apelat pentru tratamente de fertilitate. Doctorul și-a folosit propria sperma pentru fertilizarea pacientelor, iar descoperirea a fost facuta dupa foarte mulți ani.

- Un medic ginecolog din Olanda și-a folosit propria sperma in cel puțin 21 de cazuri in care a oferit tratamente de fertilitate pentru pacienți care iși doreau sa devina parinți, potrivit unei investigații citate de The Guardian. Cuplurile tratate de doctor se așteptau sa primeasca probele unor donatori…

- "Urmaresc cu mare tristete pagubele cauzate de ploile torentiale care s-au abatut asupra Sao Paulo", a scris Joao Doria, guvernatorul Sao Paulo, pe Twitter, intr-o postare insotita de fotografii realizate in timpul unui zbor deasupra regiunii afectate."Incepand de vineri, inundatiile au provocat 18…

- Politia olandeza a arestat duminica 30 de persoane la Amsterdam in timpul unei manifestatii, interzise de autoritati, contra restrictiilor sanitare in vigoare in Tarile de Jos, unde un nou lockdown a fost impus in fata raspandirii variantei Omicron, informeaza AFP. Mii de persoane s-au adunat in Museumplein,…

- NATO testeaza sisteme anti-drona si incearca sa stabileasca standarde pe care sa le respecte tarile membre. Zeci de specialisti civili si militari din tarile Aliantei au participat in Olanda la un exercitiu cu astfel de sisteme.

- Incidente violente au izbucnit vineri seara la Rotterdam intre fortele de ordine si manifestatii contra masurilor restrictive impuse de autoritatile olandeze din cauza pandemiei de Covid-19, informeaza News.ro . Politia olandeza a impuscat si ranit cel putin doua persoane, in timp ce protestatarii au…