- Varful epidemiei de coronavirus va fi atins in perioada Pastelui. sfarsitul lunii mai, inceputul lunii aprilie. Simularile matematice dau cifre intre 10.000 si 20.000 de cazuri, a declarat la „Marius Tuca Show” medicul Catalin Apostolescu, purtator de cuvant al Insstitutului Matei Balș, anunța MEDIAFAX.„Avem…

- Medicul Dorel Sandesc, presedintele Asociației de Anestezie și Terapie Intensiva din Romania, a dezvaluit realitatea ingrijoratoare din spitale. Ce se va intampla cu pacienții, in momentul in care epidemia de coronavirus va atinge apogeul?

- Cel mai grav scenariu de coronavirus in Romania. Vezi cand va fi varful epidemiei Potrivit ultimelor informatii transmise de Grupul de comunicare strategica, pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 217 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre cei 222 de cetațeni…

- credit: raportuldegarda.ro Epidemia COVID-19 nu se va termina prea curand in Romania. Abia suntem, in fapt, in faza sa de inceput. Masurile guvernamentale și comportamentul populației sunt fundamentale in limitarea perioadei in care boala va avea o influența importanta asupra societații. Daca in China…

- Izolarea la domiciliu la care fac apel toate autoritațile nu se anunța a fi o masura viabila pentru stoparea epidemiei de coronavirus. Prof. Dr. Olga Simionescu, șeful clinicii Dermatologie 1, Spitalul Clinic Colentina, a vorbit despre pandemia de COVID-19 in emisiunea Marius Tuca Show și spune ca…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, intr-o declaratie de presa transmisa video de la Vila Lac 1, acolo unde se afla in autoizolare, ca Romania a gestionat mult mai bine decat alte state epidemia de coronavirus dar ca de acum incolo depinde mai putin de autoritati si mai mult de cat de responsabil…

- Pacientul va ramane in izolare la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Craiova.Acesta a ajuns la Craiova dupa ce, inițial, a fost testat in Olt și proba trimisa la "Matei Balș", in Capitala. Acolo, a ieșit testul pozitiv. Ulterior, la prima testare efectuata la…

- Președintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila (foto), a anunțat ca varful epidemiei de coronavirus s-ar putea inregistra in lunile aprilie-mai."Un doctor britanic spune ca punctul inflexiunii cred ca va fi prin luna aprilie, cand putem face o evaluare. Noi tot speram ca la vara va…