- Premierul Florin Citu anunta ca sambata s-a inregistrat un record in ceea ce priveste numarul zilnic de vaccinari anti-COVID la nivel national, el precizand ca au fost raportate 120.000 de noi vaccinari. El le-a transmis multumiri romanilor care „au inteles ca singura solutie de iesire din pandemie…

- Județul Cluj este in fruntea clasamentului in ceea ce privește vaccinarea, urmat fiind de Capitala și județele Sibiu, Brașov sau Timiș. La polul opus, județul Suceava figureaza cu cel mai scazut procent de vaccinare – pana in 10,5%, urmat de Botoșani și Giurgiu. Coordonatorul de campanie naționale de…

- "Astazi, aproximativ 738 de medici de familie au receptionat doze de vaccin impotriva COVID-19 si se vaccineaza in 372 de cabinete la acest moment, in 38 de judete, plus municipiul Bucuresti. Practic, doar in Botosani, Ilfov si Vrancea inca nu a inceput efectiv activitatea de vaccinare. In total, au…

- Pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.020.301 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 925.395 de pacienți au fost declarați vindecați pana azi. Cumva, cumva, parca se simte o raza de speranța. Iata, in mijlocul saptamanii, avem ceva sub 4000…

- Situatia evolutiei pandemiei COVID 19 Romaniei devine tragica. 1.313 persoane erau internate la Terapie Intensiva, conform ultimelor date transmise de oficiali.La Constanta, conform datelor furnizate de catre DSP Constanta, conform raportarii de dimineata. erau doua locuri libere la Spitalul Judetean…

- Medicul militar Valeriu Gheprghița a explicat duminica seara ca scaderea persoanelor vaccinate in ultimele zile a fost determinata de numarul limitat de doze pe care l-a avut Romania, dupa ce producatorii au anunțat ca vor livra o cantitate mai mica decat cea promisa inițial.„As vrea sa fac o precizare…

