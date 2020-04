Un medic critica protocolul MAI-BOR: Virusului nu-i pasa nici de icoana, nici de Dumnezeu, nici de nimic! Reactiile privind protocolul incheiat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) cu Biserica Ortodoxa Romania (BOR) sunt din ce in ce mai dure. Dupa ce sindicalistii din politie au criticat documentul, acum vine randul medicilor.



Medicul cardiolog Vasi Radulescu atrage atentia, intr-o postare pe Facebook, ca virusului nu ii pasa "nici de icoana, nici de Dumnezeu", in conditiile in care ministrul Marcel Vela a anuntat marti seara ca lumea se poate duce la biserica in perioada sarbatorilor pascale.



"Oamenii au nevoie de lumina, din lumanare in lumanare. Lumina sfanta, aparuta prin… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

