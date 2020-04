Un medic constănțean a murit de COVID-19. A fost infectat cu o zi înainte să demisioneze Un medic in varsta de 62 de ani, din Constanța, a murit din cauza coreonavirusului. Acesta fusese testat pozitiv pe data de 8 aprilie, iar starea lui de sanantate s-a agravat constant, scriu stirileprotv.ro. „Barbatul, in varsta de 62 de ani a fost medic cu specialitatea medicina interna pana in data de 6 aprilie 2020 […] The post Un medic constanțean a murit de COVID-19. A fost infectat cu o zi inainte sa demisioneze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

